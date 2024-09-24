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سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...

أمن وقضاء
2024-09-24 | 00:04
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سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
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سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات صباح اليوم استهدفت كفرفيلا ورومين ودير الزهراني والدوير وعبا زوطر.

كما استهدفت الغارات الاسرائيلية النبي شيت وبوداي ومفترق شعت والهرمل وبعلبك ودروس.
 
واستهدف القصف عدة منازل ومنشآت مدنية، وطالت خلال الساعات الماضية:

- مدينة بعلبك
- تلال عمشكي
- رأس العين
- العسيرة
- قبة دورس
- الشراونة
- تل الأبيض
- محلة الكيال
- الخضر
- جنتا
- النبي شيت
- السفري
- تمنين
- سهل سرعين
- الحلانية
- بدنايل
- بوداي
- طاريا
- شعت
- يونين
- تخوم نحلة
- حدث بعلبك
- وادي أم علي
- شمسطار
- رسم الحدث
- حوش الرافقة
- مقنة
- حلبتا
- حربتا
- وادي فعرة
- العين
- إيعات
- النبي عثمان
- البزالية 
- عين بورضاي
- جل البحر
- ميفدون
- زوطر الشرقية
- طمبوريت 
- عنقون
- شتورة
- كفر صير
- القصيبة
- الدوير
- بنت جبيل
- حومين الفوقا
- عين بوسوار
- الطيبة
- الحوش
- الخيام
- برج رحال
- الناصرية
- رسم الحدث
- الشهابية
- القنطرة
- دير سريان
- الريحان
 
وقد أدت هذه الضربات الاسرائيلية إلى سقوط شهداء وجرحى.
 

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