حزب الله يدعو الى عدم فتح "باركود" على مناشير يلقيها العدو في مناطق البقاع: خطيرة وتسحب كل المعلومات

أعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان أن" العدو الصهيوني يقوم بإلقاء مناشير عليها "باركود" في مناطق البقاع وقد يعمد الى ارسالها في اماكن اخرى".



وطلب حزب الله "عدم فتح الباركود او تداوله"، مشددا على أنه" يجب تلفه مباشرة لانه خطير جداً ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة وهو كود مؤذٍ لسلامتكم، الرجاء اخذ الحيطة والحذر".