غارة إسرائيلية على الغبيري

استهدفت غارة اسرائيلية منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية، كما أفاد مصدر أمني لبناني وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "الغارة الاسرائيلية استهدفت طابقين من مبنى في منطقة الغبيري" في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت" من دون أي تفاصيل أخرى.

وفي السياق، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " بسقوط عدد من الجرحى في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنياً من 6 طبقات في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.