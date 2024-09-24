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الحلبي مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
أمن وقضاء
2024-09-24 | 08:59
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الحلبي مدد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أنه "نظرًا إلى استمرار الظروف التي اقتضت إقفال مؤسسات تربوية ومهنية وجامعية في مناطق محددة وتعليق الدروس في مناطق أخرى، مدد إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة حتى نهاية هذا الأسبوع في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية، ومدد كذلك وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار، على أن يشمل وقف الدروس أيضًا الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة حتى نهاية الأسبوع الحالي."
ودعا الوزير جميع المسؤولين عن المؤسسات التربوية والجامعية إلى متابعة بيانات الوزارة بهذا الخصوص.
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