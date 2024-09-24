6 شهداء و15 جريحا في حصيلة أولية للغارة على الغبيري

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانا بحصيلة أولية للغارة الاشرائيلية اليوم على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر شخصا بجروح.