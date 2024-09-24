الدفاع المدني: 4 شهداء و6 جرحى في الغارة الإسرائيلية على مبنى في النبي أيلا في البقاع

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في بلدة النبي أيلا في البقاع بلغت حتى الخامسة والربع عصرًا 4 شهداء و6 جرحى.



ولفتت المديرية إلى أن البحث ما زال جاريًا عن مفقودين إثنين، وأنه تم انتشال جثة امرأة.