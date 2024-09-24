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وزير الداخلية تفقد غرفة عمليات محافظة جبل لبنان وعرض مع مكاوي الإجراءات

أمن وقضاء
2024-09-24 | 11:17
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وزير الداخلية تفقد غرفة عمليات محافظة جبل لبنان وعرض مع مكاوي الإجراءات
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وزير الداخلية تفقد غرفة عمليات محافظة جبل لبنان وعرض مع مكاوي الإجراءات

 تفقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، بعد ظهر اليوم، غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث عرض مع المحافظ القاضي محمد مكاوي الإجراءات والتدابير المتخذة، في حضور ممثلي الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر اللبناني.

وقال مولوي ''نقف إلى جانب محافظ جبل لبنان في هذا العمل الحرفي المميز في لجنة إدارة الكوارث في جبل لبنان. لقد اطلعنا على أعداد النازحين ضمن نطاق هذه المحافظة، خصوصا في أقضية بعبدا وعاليه والشوف".


وأشار إلى أن "العدد المذكور هنا أكبر بكثير من العدد الذي وصل إلى السرايا"، وقال: "لقد وقفنا على حاجات مراكز الإيواء التي هي حاجات كبيرة تتأمن بمبادرات فردية سواء من المحافظ أو من القائمقام أو من الجمعيات المحلية والأهلية، واطلعنا على الصورة الجلية لتماسك الشعب اللبناني وتضامنه".

وختم: "إننا إذ نكرر وضع أيدينا بأيدي المحافظ ونشد على همته، فأنا معكم على السمع في كل الأوقات".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الداخلية

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