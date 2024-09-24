من بين شهداء ضربة الغبيري... أم لطفلين

أوقعت ضربة الغبيري ستة شهداء و١٥ جريحًا، بحسب وزارة الصحة.



وقد نقلوا الى مستشفيات بيروت والضاحية وتحديدًا مستشفى الساحل ومستشفى الرسول الأعظم.



ومن بين الشهداء فاطمة جابر، أم لطفلين.