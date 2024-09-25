للمرة الأولى... حزب الله يستهدف تل أبيب

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها اليوم الأربعاء للمرة الأولى عن إطلاق صاروخ باليستي من نوع قادر 1، مستهدفةً مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب.وأشارت إلى أن مقر قيادة الموساد هو المسؤول عن إغتيال القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية إعترضت صاروخًا تم رصده قادمًا من لبنان بعد انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب.ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. وقال الجيش إنه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الدفاع المدني.