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الدفاع المدني أعلن إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الغبيري: الحصيلة النهائية ٦ شهداء و١٥ جريحًا
أمن وقضاء
2024-09-25 | 02:47
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الدفاع المدني أعلن إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الغبيري: الحصيلة النهائية ٦ شهداء و١٥ جريحًا
تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني قرابة الساعة ٣:٠٠ فجرًا من إنهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الغبيري حيث سقطت ثلاث طبقات من مبنى سكني إثر غارة إسرائيلية استهدفته قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس.
وقد بوشرت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل، بحسب بيان صادر عن الدفاع المدني، في الموقع المستهدف منذ الأمس واستمرت طوال الليل الى أن تم العثور على جميع المفقودين لتبلغ الحصيلة النهائية ٦ شهداء و١٥جريحًا تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.
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