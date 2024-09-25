حمية: مطار رفيق الحريري الدولي مستمر بالعمل

رأى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمر صحفي من مطار رفيق الحريري الدولي أن "العدو الإسرائيلي أصبح هدفه المدنيين، والدليل على ذلك أنه في أقل من 24 ساعة، سقط أكثر من 555 شهيدًا و2000 جريح من المدنيين في مجمعات سكنية."وأكد أن "المطار مستمر بالعمل على قدم وساق، كما أن المغادرين والواصلين بالآلاف، ولا إجلاء لرعايا أي دولة عبر المطار حتى اليوم."