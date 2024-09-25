الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يشنّ غارات "واسعة" في جنوب لبنان والبقاع

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشنّ غارات "موسعة" على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، بعد ساعات من اعتراض صاروخ بالستي أطلقه حزب الله في أجواء منطقة تل أبيب.



وقال الجيش في بيان إنه "يشنّ هجمات واسعة في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع" الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا، مضيفا أنه سيعلن "تفاصيل إضافية لاحقا".



وذكر أنه يضرب أهدافا لحزب الله ومنشآت تخزين أسلحة.



كذلك، أشار إلى أنّ حوالى 40 قذيفة أُطلقت من لبنان إلى شمال إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، موضحا أنّه "تمّ اعتراض عدد من المقذوفات".