نقل المصابين بالغارة على المعيصرة إلى مستشفى كسروان الطبي

استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في المعيصرة قيل انه للشيخ محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله والذي كان خارج المنزل.



وأشارت وزارة الصحة الى ان الحصيلة الأولية للغارة ادت الى استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم طفلة وإصابة ٨ بجروح، فيما يعمل عناصر الإنقاذ على رفع الانقاض بحثًا عن مفقودين. وبحسب الصليب الأحمر اللبناني، ما زال هناك حوالي ١٧ مفقودًا تحت الانقاد.



هذا وقد تم نقل المصابين والشهداء الى مستشفى كسروان الطبي.