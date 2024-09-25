غارة تستهدف محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية...

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الأولى من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا مستهدفا محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، وعلى مسافة أقل من 100 متر من موقف سيارات فيها وتسببت الغارة بأضرار كبيرة في أقسام المستشفى وبحال هلع وتوتر بين المرضى والطاقمين الطبي والتمريضي فيها، بحسب كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وتعرضت مدينة النبطية لسلسلة غارات عنيفة استهدفت الأحياء السكنية فيها، كما استهدفت غارة جوية اسرائيلية مفترق زفتا -النميرية، وغارة أخرى محيط آبار فخر الدين في النبطية.