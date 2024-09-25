الدفاع المدني: تدابير تتخذ لإعادة الانتشار والتموضع لضرورات أمنية

افادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بأنه "تعقيباً على ما تناقلته وسائل الإعلام حول اخلاء مراكز الدفاع المدني في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، يهم المديرية العامة للدفاع المدني أن تعلم المواطنين انها من ضمن خطة الطوارئ الداخلية ثمة تدابير تتخذ لإعادة الانتشار والتموضع لضرورات أمنية تماهيا مع إمكانية التدخل لتقديم المساعدة للمواطنين بالسرعة المطلوبة".