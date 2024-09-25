22 شهيدا و48 جريحا في المعيصرة وجون وراس اسطا

أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان بأن غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات المعيصرة قضاء كسروان، وجون قضاء الشوف، وراس اسطا قضاء جبيل ادت إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصا وإصابة ثمانية وأربعين بجروح.