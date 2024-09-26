الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارات جديدة ضد حزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف لحزب الله في لبنان الخميس، بعد أن اقترحت الولايات المتحدة وحلفاؤها وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما.



وجاء في بيان أن الجيش "يضرب حاليا أهدافا لحزب الله في لبنان".

كذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 45 صاروخا من لبنان، موضحا أنه تمكن من اعتراض "بعضها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن غارات جوية شنها الليلة الماضية ضربت نحو 75 هدفا لحزب الله في سهل البقاع وجنوب لبنان بما في ذلك منشآت تخزين أسلحة وقاذفات جاهزة للإطلاق.