طوارىء الصحة: 20 شهيدًا غالبيتهم سوريون في تحديث أول لحصيلة غارة العدو على يونين

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يونين حيث أدت إلى استشهاد عشرين شخصًا من بينهم تسعة عشر من الجنسية السورية.