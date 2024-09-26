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بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
31
o
متن
31
o
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الميدان مشتعل... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2024-09-26 | 08:22
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10:27
غارة اسرائيلية على بلدة راس اسطا - جبيل (فيديو)
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10:27
غارة اسرائيلية على بلدة راس اسطا - جبيل (فيديو)
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قرار للحلبي حول تأجيل الاعمال الإدارية ومباشرة التدريس في المدارس والثانويات الرسمية
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قرار للحلبي حول تأجيل الاعمال الإدارية ومباشرة التدريس في المدارس والثانويات الرسمية
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