غارة إسرائيلية تستهدف شقة في مبنى سكني بالضاحية (فيديو)

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا شقة في مبنى سكني مؤلف من عشر طبقات يقع بين مجمع القائم ومجمع سيد الشهداء.

وأصيبت الشقة المستهدفة بثلاثة صواريخ من الجهتين الأمامية والخلفية، فيما بقيت الشقق الأخرى في المبنى سليمة.



وأدت الغارة الى استشهاد شخصين واصابة 7 آخرين في حصيلة أولية.

وفي السياق، أفاد مصدر مقرب من حزب الله وكالة فرانس برس، بأن المستهدف في الغارة هو قائد وحدة المسيّرات في الحزب محمّد سرور، من دون أن يتضح مصيره بعد.