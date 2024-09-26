مصدر للـLBCI: إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان... والوسطاء لم يفقدوا الأمل في إمكانية التوصل لحل

نقل مصدر دبلوماسي عربي مطلع على مسار المفاوضات أن "وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ آموس هوكشتاين بأن إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان ولن توافق على المقترحات المقدمة لها."



وأشار المصدر للـLBCI إلى أن "إجتماعات بين الإستخبارات الأميركية والقطرية والفرنسية والتركية بدأت، والوسطاء لم يفقدوا الأمل في إمكانية التوصل لحل والفرنسيون والأميركيون سيتحدثون مع نتنياهو، وسيعقد القطريون والأتراك إجتماعات مع مسؤولين إيرانيين."