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شهيدان 15 جريحًا في حصيلة أولية للغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أمن وقضاء
2024-09-26 | 09:48
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شهيدان 15 جريحًا في حصيلة أولية للغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
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شهيدان 15 جريحًا في حصيلة أولية للغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة خمسة عشر شخصًا بجروح، من بينهم امرأة حالتها حرجة.

                                                                                  

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