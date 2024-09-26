قوى الأمن توضح قضية وجود ادعاءات حول اختفاء عائلات نازحة من الجنوب...

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية وفيديوهات تحذر من وجود عصابة تتواصل مع عائلات النازحين إثر العدوان الإسرائيلي، مدّعية أنها تقدّم المساعدات لهم، ثم يُفقد الاتصال بهذه العائلات ويصبح مصيرها مجهولاً.



كما انتشرت معلومات عن عصابة أخرى على طريق المطار، تقوم بعرض خدماتها لجهة نقل النازحين بواسطة دراجات آلية وتأخذهم إلى مناطق نائية، حيث تُقدِمُ على سلبهم.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها قامت بمتابعة هذه المعلومات والتحقق منها، وقد تبيّن عدم وجود أي ادعاءات لدى قطعاتها بهذا الشأن.



ودعت المواطنين إلى عدم الترويج لمثل هذه الأخبار وتوخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من مصادر رسمية، وتطلب من الذين تعرضوا لأي عمل مخالف للقانون تقديم شكوى لدى المراجع المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 112.