حمية: لا صحة للأنباء عن غارة على الأوزاعي أو بقرب المطار

اكد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية ان لا صحة للأنباء عن غارة على الاوزاعي او بقرب المطار انما ما سمع في الارجاء ناتج عن تفجير الجيش اللبناني لأجهزة مشبوهة سبق ان أصدر بيان بشأنها.

