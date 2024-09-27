غارات جوية عنيفة على النبطية وبلداتها ليلا

نفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية اعتبارا من منتصف الليل، هجوما جويا واسعا، حيث شنت سلسلة غارات عنيفة تركزت على مدينة النبطية، لا سيما محيط الجبانة، حي المشاع، حي الجامعات وحي البياض.



كما استهدفت الغارات الاسرائيلية سهل الميدنة في كفررمان على دفعات دفعة.



وتعرضت بلدات: حومين الفوقا، كفررمان، شوكين، زوطر الغربية، ميفدون لغارات جوية متتالية، طالت ايضا النبطية الفوقا وكفرتبنيت التي استهدف حي البركة فيها بغارتين متتاليتين، وافيد عن وقوع اصابات.