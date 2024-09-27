الجيش يفجر قبل ظهر اليوم أجساما مشبوهة في منطقة كوستا برافا- الشويفات

أعلن الجيش أنه "بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٤، ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة ٠٩:٠٠ حتى الساعة ١٢:٠٠ بتفجير أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على دفعات عدة في منطقة كوستا برافا- الشويفات".