9 شهداء من عائلة واحدة جراء غارة اسرائيلية في شبعا

سقط تسعة شهداء اضافة الى جنين من عائلة واحدة، بحسب المعلومات الاولية، جراء غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في شبعا.



الصليب الاحمر والدفاع المدني مستمران في العمل على رفع الانقاض وانتشال الجثامين من المبنى المستهدف.