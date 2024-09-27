محضرا ضبط في حق أصحاب مستودعات في صيدا لبيعهم الفرش بأسعار مرتفعة

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مستودعات الفرش بمؤزارة عناصر من مديرية مخابرات الجنوب، وذلك في مدينة صيدا السرايا - البلد القديمة -الميرة - المدينة الصناعية وحارة صيدا وتم التثبت من المخزون الموجود واسعار مبيعها.



ونظم على اثرها محضرا ضبط في حق أصحاب المستودعات التي باعت الفرش باسعار تراوحت بين 20$ و25$، وتم ابلاغ غرفة عمليات محافظة الجنوب بالنتيجة.

