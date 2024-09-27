عُثر عليها في محلّة طريق المطار... تعميم أوصاف جثّة سيّدة مجهولة الهويّة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 26/09/2024، وفي محلّة طريق المطار مقابل صيدليّة نسرين، عُثِرَ على جثّة سيّدة مجهولة الهويّة داخل سيّارة نوع مرسيدس لون أزرق، وهي في العقد الرابع من العمر تقريبًا، نحيلة الجسم، سمراء البشرة، شعر الرّأس عاديّ الطول ومائل إلى البنيّ، وترتدي فستانًا فضفاضًا أسود اللون.

علمًا أنّها تتجوّل بصورة دائمة في المحلّة، ومعروفة بـ "سمر". وبحسب تقرير الطّبيب الشّرعي، إنّ سبب الوفاة توقّف مفاجئ لعضلات القلب، ولا وجود لآثار عنف على الجثّة.



وطلبت المديريّة من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 450897/01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد مستوصف الحريري في محلّة شاتيلا.