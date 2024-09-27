مصدر للـLBCI: مفاهيم يعمل عليها الأميركيون مع قطر ومصر سيتم عرضها على إسرائيل وحزب الله

أفاد مصدر دبلوماسي عربي مطلع على مسار المفاوضات بأن "اللقاءات لم تتوقف لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الاستخباراتي، وهناك مفاهيم يعمل عليها الأميركيون مع قطر ومصر وسيتم عرضها على إسرائيل وحزب الله."



وأشار المصدر للـLBCI إلى أنه "كانت هناك جولة نقاش أمس بين مدير الإستخبارات التركية إبراهيم قالن ومسؤولين في وزارة الخارجية والأمن القومي الإيرانية،" موضحًا أن "هناك رغبة إيرانية جدية في وقف الحرب، لكن الإسرائيليين مصممون على إستمرار الحرب رغم اللقاءات التي عقدت معهم، وزيارة نتنياهو لنيويورك ستزيد من إحتمالات التعقيدات."

