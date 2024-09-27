سلسلة غارات عنيفة إستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديوهات)

إستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عصر اليوم بسلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة.وقد أعلن الجيش الإسرائيلي على الأثر عن إستهداف القيادة المركزية لحزب الله.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو إغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.كذلك، أفاد مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب." بان ستة أبنية سويت بالأرض جراء الغارات.وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه تم إستخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية.