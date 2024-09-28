استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وحالة آخر حرجة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن استشهاد أحد عناصرها كما أن حالة عنصر آخر حرجة، وذلك خلال تنفيذهما مهمة إغاثة وانقاذ ليل أمس نظرا لكثافة الغارات الإسرائيلية التي طالت ضاحية بيروت الجنوبية.