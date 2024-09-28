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مهمات عناصر الدفاع المدني جراء الغارات الإسرائيلية اليوم...

أمن وقضاء
2024-09-28 | 13:52
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مهمات عناصر الدفاع المدني جراء الغارات الإسرائيلية اليوم...
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مهمات عناصر الدفاع المدني جراء الغارات الإسرائيلية اليوم...

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات المهمات التي نفذتها اليوم جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الواقع في ٢٨ أيلول ٢٠٢٤ ولغاية الساعة:

ضاحية بيروت الجنوبية
ما زالت عمليات الإطفاء والإسعاف والبحث والإنقاذ مستمرة في ضاحية بيروت الجنوبية، نظرا لتعدد الغارات الإسرائيلية ويجري العمل حاليا على إطفاء النيران داخل مبنى سكني خلف بيروت مول وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وإنقاذ الجرحى وانتشال جثامين الشهداء ونقلهم بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى الى المستشفيات.

إغاثة وانقاذ:
-انتشال ٥ جثامين شهداء وسحب ٤ جرحى من تحت الانقاض في الشياح
-انتشال جثامين ٤ شهداء وإنقاذ ٥ جرحى وطفلتين بصحة جيدة من موقع الغارة الإسرائيلية التي وقعت عند الساعة ٦:١٥ من، مساء أمس.
-نقل جثامين شهيدين/الليلكي
-انتشال جثمان شهيد
-انقاذ مواطنين من تحت الانقاض
-نقل جريح

إطفاء:
-حريق مبنى من ٤ طبقات
-معمل غندور
-الاوركا/الصفير
-اوتوستراد السيد هادي نصرالله
-المعمورة
-حارة حريك

محافظة البقاع:
إطفاء:
-إخماد حريق صهاريج ومنازل في رياق
-إخماد حريق صهاريج و٤ شقق ومحلات وبيك اب و٤ سيارات في الكرك (زحلة) 
-اخماد حريق في امل/الكرمة
-إخماد حريق سيارات عدد ٢
-إخماد حريق فان لنقل الركاب ونقل مصاب الى المستشفى 
-أعشاب عدد ١ في رياق

إغاثة وانقاذ:
-سحب جريحة من تحت الانقاض في أمل/الكرمة حيث نقلت بواسطة جهات أخرى الى المستشفى

محافظة النبطية:
إطفاء:
-٦ منازل في حبوش وطريق الكفور-تول

اسعاف:
-نقل شهيدين 
-نقل ٤ جرحى

قضاء صور
إطفاء:
-حريق اخشاب
-كاراج داخله سيارتين
-منزل عدد ٢

إغاثة وانقاذ:
-إنقاذ مصابين من تحت الانقاض عدد ٢
-سحب جثامين ٣ شهداء من تحت الركام
-نقل جثماني شهيدين الى المستشفى 
-نقل مصابين عدد ٨

محافظة بعلبك:
اطفاء:
-محلات ومستودع
-منازل عدد ٤
-اعشاب عدد ١
-سيارتان

إغاثة وانقاذ:
-سحب جريحين
-انتشال جثامين شهداء عدد ٢

قضاء الشوف:
إغاثة وانقاذ:
-انتشال جثامين ٥ شهداء وسحب ٩ جرحى من داخل منزل في بعذران/الشوف استهدفته غارة إسرائيلية وقد نقل ٥ منهم إلى مستشفى عين وزين و٤ جرحى الى مستشفى بعقلين الطبي

خدمات عامة:
تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.

أخبار لبنان

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المدني

الغارات

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