مصدر لرويترز: قصف منطقة على بعد 500 متر من مبنى مطار بيروت في غارة إسرائيلية

أفاد مصدر أمني لرويترز بأن غارة إسرائيلية أصابت منطقة صناعية على بعد 500 متر من مبنى مطار بيروت، مشيرًا إلى أنها أقرب غارة إلى المطار حتى الآن.



وذكر المصدر أن المنطقة التي تعرضت للقصف كانت مليئة بمرائب لتصليح السيارات.