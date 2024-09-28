ياسين لرويترز: نزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية

أفاد رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة اللبناني ناصر ياسين لرويترز السبت بأن نحو مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية، من بينهم مئات آلاف منذ الجمعة.