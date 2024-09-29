الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن "عشرات" الغارات الجديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.



وأفاد المتحدث اسم الجيش عبر تلغرام بأن طائرات سلاح الجو "هاجمت عشرات الأهداف في لبنان خلال الساعات الأخيرة".



وأوضح أن هذه الغارات تستهدف مواقع إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ومخازن أسلحة.