الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قيادة الجيش تهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
أمن وقضاء
2024-09-29 | 02:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قيادة الجيش تهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وأكثر من ألف شهيد، فضلًا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية، تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين.
تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الجيش
بالمواطنين
الحفاظ
الوحدة
الوطنية
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-28
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استدعى 3 كتائب لقوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية
آخر الأخبار
2024-09-28
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استدعى 3 كتائب لقوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية
0
خبر عاجل
2024-09-27
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
خبر عاجل
2024-09-27
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
0
أخبار لبنان
2024-09-27
الجيش الإسرائيلي: استهداف مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
أخبار لبنان
2024-09-27
الجيش الإسرائيلي: استهداف مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار لبنان
2024-09-27
ادرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم مقر القيادة المركزي لحزب الله الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت
أخبار لبنان
2024-09-27
ادرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم مقر القيادة المركزي لحزب الله الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
00:45
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان
أمن وقضاء
00:45
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان
0
أمن وقضاء
00:00
سلسلة غارات اسرائيلية كثيفة على الهرمل وبعلبك ومحيطيهما
أمن وقضاء
00:00
سلسلة غارات اسرائيلية كثيفة على الهرمل وبعلبك ومحيطيهما
0
أمن وقضاء
17:32
ياسين لرويترز: نزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية
أمن وقضاء
17:32
ياسين لرويترز: نزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
16:18
33 شهيدا و195 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم
أمن وقضاء
16:18
33 شهيدا و195 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-09-28
حركة نزوح قوية عند نقطة المصنع الحدودية (فيديو)
أخبار لبنان
2024-09-28
حركة نزوح قوية عند نقطة المصنع الحدودية (فيديو)
0
منوعات
2024-09-28
فادي الخطيب: "حزين على بلدي" (صورة)
منوعات
2024-09-28
فادي الخطيب: "حزين على بلدي" (صورة)
0
آخر الأخبار
11:31
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى في المنطقة وملتزمون بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال
آخر الأخبار
11:31
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى في المنطقة وملتزمون بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال
0
آخر الأخبار
03:33
الراعي يدعو إلى الدبلوماسية لأن الحرب تعني "خسارة الجميع"
آخر الأخبار
03:33
الراعي يدعو إلى الدبلوماسية لأن الحرب تعني "خسارة الجميع"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:21
مجلس الوزراء عقد إجتماعًا إستثنائيًا فور عودة ميقاتي من نيويورك... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
15:21
مجلس الوزراء عقد إجتماعًا إستثنائيًا فور عودة ميقاتي من نيويورك... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
15:08
إستشهاد السيد نصرالله... ٦٤ عامًا نصفها أمينًا عامًا لحزب الله
أمن وقضاء
15:08
إستشهاد السيد نصرالله... ٦٤ عامًا نصفها أمينًا عامًا لحزب الله
0
أمن وقضاء
15:03
في مراكز الإيواء... متابعة من قبل إختصاصيين إجتماعيين والهدف تأمين الحاجات والراحة للوافدين
أمن وقضاء
15:03
في مراكز الإيواء... متابعة من قبل إختصاصيين إجتماعيين والهدف تأمين الحاجات والراحة للوافدين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
من تنظيم النزوح إلى تنظيم القطاع الإستشفائي... إستعداد لاستقبال المزيد من الجرحى
تقارير نشرة الاخبار
15:00
من تنظيم النزوح إلى تنظيم القطاع الإستشفائي... إستعداد لاستقبال المزيد من الجرحى
0
أمن وقضاء
14:58
يوميات شادية تبدلت من كفركلا إلى صيدا والغصة كبيرة
أمن وقضاء
14:58
يوميات شادية تبدلت من كفركلا إلى صيدا والغصة كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
البقاع... أكثر من بلدة استُهدفت في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
14:57
البقاع... أكثر من بلدة استُهدفت في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
للبقاع الأوسط نصيب من الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار حركة النزوح
تقارير نشرة الاخبار
14:55
للبقاع الأوسط نصيب من الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار حركة النزوح
0
أمن وقضاء
14:53
الـLBCI في بوداي حيث الدمار والمجزرة... ودير الأحمر تفتح أبوابها ومراكزها للضيوف
أمن وقضاء
14:53
الـLBCI في بوداي حيث الدمار والمجزرة... ودير الأحمر تفتح أبوابها ومراكزها للضيوف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لم تتوقف منذ استهداف السيد نصر الله
تقارير نشرة الاخبار
14:52
الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لم تتوقف منذ استهداف السيد نصر الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:32
حزب الله ينعى السيد حسن نصرالله
أخبار لبنان
07:32
حزب الله ينعى السيد حسن نصرالله
2
خبر عاجل
11:57
بري نعى نصرالله: لأول مرة تخلف وعدًا وتغادر من دون موعد...
خبر عاجل
11:57
بري نعى نصرالله: لأول مرة تخلف وعدًا وتغادر من دون موعد...
3
خبر عاجل
08:49
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
خبر عاجل
08:49
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
4
خبر عاجل
12:04
معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
خبر عاجل
12:04
معلومات عن عدد كبير من المصابين والشهداء في الغارة على الشياح ومصادر إسرائيلية تتحدث عن أن المستهدف هو الشيخ نبيل قاووق
5
أخبار دولية
17:53
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل كانت لديها معلومات إستخباراتية فورية بأن نصر الله سيحضر إجتماعًا
أخبار دولية
17:53
الجيش الإسرائيلي: إسرائيل كانت لديها معلومات إستخباراتية فورية بأن نصر الله سيحضر إجتماعًا
6
أخبار لبنان
11:12
أدرعي: الجيش الاسرائيليّ يهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت
أخبار لبنان
11:12
أدرعي: الجيش الاسرائيليّ يهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت
7
خبر عاجل
10:45
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: محاولة اغتيال قيادي من الصف الثاني في حزب الله في الضاحية ومصيره لم يتضح بعد
خبر عاجل
10:45
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: محاولة اغتيال قيادي من الصف الثاني في حزب الله في الضاحية ومصيره لم يتضح بعد
8
أخبار لبنان
09:24
سعد الحريري بعد استشهاد السيد نصرالله: اختلفنا كثيرًا والتقينا قليلًا لكن لبنان خيمة الجميع وتبقى وحدتنا الاساس
أخبار لبنان
09:24
سعد الحريري بعد استشهاد السيد نصرالله: اختلفنا كثيرًا والتقينا قليلًا لكن لبنان خيمة الجميع وتبقى وحدتنا الاساس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More