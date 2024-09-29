فرار مساجين من سجن جزين...

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بفرار مساجين من سجن جزين، فيما تقوم القوى الأمنية بملاحقتهم.



وقد تمكنت القوى الأمنية حتى الآن من إلقاء القبض على خمسة وعشرين سجينا وتجري ملاحقة الباقين.



وقد حضرت عناصر القوى الأمنية وعناصر من مكتب مخابرات صيدا للمساعدة.