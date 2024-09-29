إلقاء القبض على 130 سجينا من أصل 133 فروا من سجن جزين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر القوى الأمنية نجحت، بالتعاون مع أهالي جزين، بإلقاء القبض على مئة وثلاثين سجينا من أصل مئة وثلاثة وثلاثين سجينا فروا من سجن جزين.



وقد أصيب في العملية سجينان وتتم حاليا ملاحقة الثلاثة الفارين.