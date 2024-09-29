الجيش: توقيف العدد الاكبر من السجناء الفارين من سجن جزين

أوقفت مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش وأهالي منطقة جزين العدد الأكبر من أصل ١٣٢ سجينًا كانوا قد فرّوا من سجن جزين.



ولفت الجيش الى أن المتابعة جارية لتوقيف بقية الفارين.