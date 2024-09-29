البقاع الأوسط نال نصيبه من الغارات الإسرائيلية

قيادة الجيش تهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية

قيادة الجيش تهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان