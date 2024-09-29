توقيف مطلقَي رسالة مفبركة لإخلاء مبنى في الطريق الجديدة... وتحذير!

وردت رسالة نصية إلى هاتف أحد المواطنين في محلة طريق الجديدة - شارع الاوزاعي قرب دار الايتام الاسلامية على بعد حوالي ٤٠ متراً من تقاطع البربير بتاريخ 29-9-2024 حوالي الساعة ١٦:٠٠، مفادها ضرورة إخلاء المبنى القاطنين به حفاظاً على سلامتهم.



وعلى الفور، تم تحويل السير في الشارع وتمت عملية اخلاء المبنى من قبل سكانه، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات المباشرة بإجراءاتها للتحقق من مصدر الرسالة المشبوهة.

وبنتيجة المتابعة الفنية والاستعلامية تبين أن المتورطين فى ارسال الرسالة المذكورة الى المواطن فى محلة طريق الجديدة هما كل من:

- ج . ط. (مواليد عام ۱۹۹۸ لبناني)

- م. ح. (مواليد 1998 لبناني)

حيث تمكنت احدى دوريات الشعبة من تحديد مكانهما وتوقيفهما.



وبالتحقيق معهما اعترفا انهما قاما بإرسال الرسالة المشبوهة عبر تطبيق VGSMS على سبيل المزاح كونه تربطهما علاقة صداقة بأحد سكان المبنى.



وأجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لاشارة القضاء المختص.



وحذرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الإقدام على فبركة هكذا رسائل او أي معلومات تثير الذعر والهلع بين المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا.