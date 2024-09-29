استهداف شقة سكنية في محيط جسر الكولا

استهدف الطيران الاسرائيلي شقة سكنية في محيط جسر الكولا في بيروت.



وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر أمني، باستشهاد شخصين في الغارة.