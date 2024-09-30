الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعت ثلاثة من قادتها استشهدوا في الغارة على شقة في الكولا فجرا

نعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" شهداءها القائد محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، والقائد عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان وعبد الرحمن عبد العال".



ولفت البيان إلى أنهم "ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم الإثنين 30 أيلول 2024 إثر عملية اغتيال غادرة نفذتها طائرات الاحتلال في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت".



وختم البيان: "إن الجبهة وهي تودع قادتها الشهداء الأبطال، تعاهدهم وتعاهد كل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الاحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات".