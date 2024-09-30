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طوارىء الصحة: 7 شهداء و40 جريحًا في الغارات على قضاءي مرجعيون والنبطية

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أن الغارات الإسرائيلية في الساعات الاربع والعشرين الماضية على قضاءي مرجعيون والنبطية أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 40 بجروح.