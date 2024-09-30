طوارىء الصحة: 4 شهداء و4 جرحى حصيلة الغارة على الكولا

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت ليل أمس أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح.