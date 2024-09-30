الـLBCI تجول في الضاحية الجنوبية: دمار هائل وشوارع خالية (فيديو)

جال فريق الـLBCI، المكوّن من المراسل إدمون ساسين والمصور بيار يوسف في شوارع الضاحية الجنوبية ومنها حي السان تيريز وحي الجاموس، التي بدت خالية من أي حركة.



وقد بدا واضحا الدمار الكبير الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على المنطقة في الايام القليلة الماضية، فالمباني سُوّيت ارضا والركام وصل إلى جانب الطريق، بالاضافة إلى الدمار بالمباني المحيطة.