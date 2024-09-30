الصحة نعت 6 شهداء من المسعفين في سحمر في البقاع الغربي: العدو ماض في إبادته اللاإنسانية

جدد مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة "شجب استهداف الجيش الإسرائيلي للهيئات الاسعافية حيث أدت غارة على مركز للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية إلى استشهاد ستة مسعفين وإصابة أربعة بجروح."ونعت وزارة الصحة العامة "الشهداء الشجعان،" وحيت "إقدام كل المسعفين اللبنانيين الذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الإنساني رغم ما يتعرضون له من تهديد وتخويف وترهيب لاعاقتهم عن مهمتهم الاسعافية".وأسفت الوزارة "لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووضع حد لتمادي الكيان الإسرائيلي بخرق القوانين والأعراف الدولية وتنفيذ إبادته اللاإنسانية العدوانية والتي يدفع ثمنها المدنيون ورجال الاسعاف".