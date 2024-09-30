وزير الخارجية الفرنسي اثر لقائه قائد الجيش: نستمر بدعم المؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الخارجية الفرنسي Jean-Noël Barrot بحضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.



وقد نوّه الوزير Barrot بأداء الجيش مؤكدًا استمرار دعم بلاده للمؤسسة العسكرية.