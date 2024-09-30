أمن الدولة في الجنوب توقف 28 هارباً من السجن

بعد هروب 133 سجيناً من سجن جزّين المركزيّ، معظمهم محكومون بتهم إرهابيّة وتابعون للشيخ أحمد الأسير، تمّ توقيف غالبيّتهم داخل سرايا جزين من قِبل القوى الأمنيّة المختصّة، واستطاع 34 منهم الخروج من السرايا متّجهين إلى الجرود والأحياء والأحراج، ومنهم من اتّجه مع السلاح الذي استولى عليه من السرايا إلى مركز للمهجّرين في جزين، واستولوا على سيّاراتهم بعد تهديددهم ولاذوا بالفرار.

وتمكّنت مديريّة أمن الدولة في الجنوب من توقيف 28 منهم، مع أسلحتهم والسيّارات المسروقة التي كانت بحوزتهم بعد تبادل إطلاق النار الذي جرى بين عناصر أمن الدولة وبينهم، وتمّ تسليمهم مع الأسلحة المصادرة والسيّارات المسروقة إلى الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.